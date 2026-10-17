CJP ने कोर्ट से की अभिजीत दिपके की रिहाई की मांग, हिरासत को बताया अवैध

यह रैली आखिरी समय पर बाधित हो गई, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत इलाके में सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद लोग वहां जमा हुए, जिसके बाद दिपके के खिलाफ BNSS की धारा 126 और 170 के तहत एक नए मामले में निवारक कार्रवाई की गई। CJP के अजिंक्य शिंदे और अभिनेता प्रकाश राज समेत कई लोगों ने इस पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय ध्वज लहराने पर किसी को गिरफ्तार क्यों किया जाए और राजनीतिक मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की।