विदेशी नागरिकों को भारत लाकर एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क चलाया गया। उन्हें गैर-कानूनी तरीके से कैद कर लिया गया और उनसे साइबर फ्रॉड के काम में हिस्सा लिया गया।

इस दौरान फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और APK-बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम से अनजान लोगों को धोखा दिया गया।

ऑपरेटरों ने ऑनलाइन रिश्ते बनाए, अजनबियों का भरोसा जीता और बाद में उन्हें अधिक रिटर्न के लिए धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग और निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश को कहा।