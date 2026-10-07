AI से बनाया पुलिस अधिकारी का वीडियोस 10वीं फेल 'पत्रकार' समेत 18 सलाखों के पीछे

दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा महिला को गलत तरीके से छूने वाला जो वीडियो सामने आया था, वह AI से बनाया गया था। इस फर्जी वीडियो के पीछे 24 साल के नदीम अहमद का हाथ था।

नदीम ने साकेत के एक मदरसे से पढ़ाई की थी और वह हरियाणा का रहने वाला है। 10वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद भी वह खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताता था। उसने 4 अक्टूबर को यह नकली वीडियो क्लिप साझा किया था।