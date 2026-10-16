दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने CJP के प्रदर्शन पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों हिरासत में लिया

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने CJP के प्रदर्शन पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों हिरासत में लिया
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 10 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली के मध्य में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन पर की गई हालिया कार्रवाई पर अपनी बात रखी है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने 10 अक्टूबर के मार्च के लिए अनुमति नहीं दी थी। प्रदर्शनकारियों को समय से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का डर था। इसके अलावा, पहले भी CJP के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए थे।
कुमार ने पुरानी हिंसा और इंटरनेट बंद होने का दिया हवाला
कुमार ने जुलाई में हुए एक अनाधिकृत 'चलो संसद' मार्च का उदाहरण दिया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था। इसके साथ ही, 6 से 8 अक्टूबर तक मध्य दिल्ली में और भी अशांति देखी गई थी।
हालात शांत रखने के लिए, 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक रायसीना हिल के 4 किलोमीटर के दायरे में सेलुलर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था।
कुमार ने बताया कि 10 अक्टूबर को की गई हिरासत और हटाने की कार्रवाई खुफिया जानकारियों पर आधारित थी, ताकि हिंसा को रोका जा सके और दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके। इन प्रदर्शनों पर लगे प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किए थे।