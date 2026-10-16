दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने CJP के प्रदर्शन पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों हिरासत में लिया

कुमार ने जुलाई में हुए एक अनाधिकृत 'चलो संसद' मार्च का उदाहरण दिया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था। इसके साथ ही, 6 से 8 अक्टूबर तक मध्य दिल्ली में और भी अशांति देखी गई थी।

हालात शांत रखने के लिए, 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक रायसीना हिल के 4 किलोमीटर के दायरे में सेलुलर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था।

कुमार ने बताया कि 10 अक्टूबर को की गई हिरासत और हटाने की कार्रवाई खुफिया जानकारियों पर आधारित थी, ताकि हिंसा को रोका जा सके और दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके। इन प्रदर्शनों पर लगे प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किए थे।