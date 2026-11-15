दिल्ली में 5 करोड़ रुपये की हेरोइन का पारिवारिक गिरोह ध्वस्त, ANTF ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार

इस पूरे मामले पर कार्रवाई 11 सितंबर को शुरू हुई थी। पुलिस को सिग्नेचर ब्रिज और खजूरी खास के बीच एक परिवार द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स रैकेट के बारे में जानकारी मिली थी। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने और गिरफ्तारियां कीं। पुलिस ने सबसे पहले अफरोज अली को रुड़की से पकड़ा और उससे पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित उसके अपार्टमेंट से हेरोइन बरामद की। उसके बाद पुलिस ने चिराग को 25 सितंबर को गिरफ्तार किया और बुराड़ी में उसके एक कथित ठिकाने से 140 ग्राम हेरोइन बरामद की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गौरव को गाजियाबाद में ड्रग्स के संदिग्ध पैसों के साथ पकड़ा। दिल्ली की नई एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के लिए यह एक बड़ी और पहली सफलता है। यह कार्रवाई ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ उनकी लड़ाई की मजबूत शुरुआत को दिखाती है।