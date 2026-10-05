दिल्ली-उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ की हेरोइन का जाल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार

लक्ष्मण से मिली जानकारी के बाद जांच को आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान पुलिस को लखनऊ में चल रही एक अवैध हेरोइन बनाने वाली प्रयोगशाला का पता चला। 4 अक्टूबर को पुलिस ने इस प्रयोगशाला पर छापा मारा और बबलू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस को प्रयोगशाला से 6 किलोग्राम से ज्यादा ताजी बनी हेरोइन के साथ-साथ इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई खास केमिकल भी मिले। बबलू से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि इस रैकेट का मुख्य सप्लायर रुक्सर अली है। पुलिस ने रुक्सर अली को पकड़ने के लिए करीब 120 किलोमीटर तक पीछा किया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया।