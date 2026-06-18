दिल्ली में शिशु तस्करी का जाल ध्वस्त, पुलिस ने 12 को गिरफ्तार कर 5 मासूमों को दिलाई रिहाई

गिरोह पर 20 से अधिक शिशुओं को बेचने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, इस सिंडिकेट ने दिल्ली-NCR इलाके में 20 से ज्यादा बच्चों को पहले ही बेच दिया था। हरियाणा में भी इस तरह के कई मामले सामने आने की खबर है। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि गिरोह ने फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार किए और शिशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे ले जाया गया। इस संगठित गिरोह की जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे जुड़े और भी खुलासे होंगे।