दिल्ली पुलिस की पत्रकारों को हिदायत- प्रदर्शन के दौरान दूरी बनाए रखें
दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों से प्रदर्शनों के दौरान दूरी बनाए रखने को कहा है। पुलिस का कहना है कि कुछ रिपोर्टर भीड़ में घुसकर पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं।
नई दिल्ली के अतिरिक्त DCP मनजीत श्योरान ने कहा, "हम उनसे लगातार अपील करते रहते हैं कि वे प्रदर्शनकारियों से थोड़ी दूरी बनाकर रिपोर्टिंग करें। लेकिन फिर भी, वे बीच में आ जाते हैं और हमारे काम में रुकावट डालते हैं।"
उन्होंने यह भी साफ किया कि रिपोर्टिंग की वजह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
3 महिला पत्रकारों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया
मनजीत श्योरान की ये टिप्पणियां दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों के बीच आई हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वह बल का इस्तेमाल कर रही है और भाजपा की राजनीतिक मशीनरी की तरह काम कर रही है।
उनका कहना है कि पुलिस को नागरिकों की रक्षा करने और कानून बनाए रखने वाली एक स्वतंत्र ताकत होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। हाल ही में, 3 महिला पत्रकारों ने जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें परेशान करने और उनके साथ धक्का-मुक्की करने की शिकायत की है। उनकी शिकायत अब क्राइम ब्रांच के पास है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दखल दिया है और पुलिस के कथित गलत बर्ताव पर पूरी रिपोर्ट मांगी है।