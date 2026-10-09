दिल्ली पुलिस की पत्रकारों को हिदायत- प्रदर्शन के दौरान दूरी बनाए रखें

मनजीत श्योरान की ये टिप्पणियां दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों के बीच आई हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वह बल का इस्तेमाल कर रही है और भाजपा की राजनीतिक मशीनरी की तरह काम कर रही है।

उनका कहना है कि पुलिस को नागरिकों की रक्षा करने और कानून बनाए रखने वाली एक स्वतंत्र ताकत होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। हाल ही में, 3 महिला पत्रकारों ने जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें परेशान करने और उनके साथ धक्का-मुक्की करने की शिकायत की है। उनकी शिकायत अब क्राइम ब्रांच के पास है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दखल दिया है और पुलिस के कथित गलत बर्ताव पर पूरी रिपोर्ट मांगी है।