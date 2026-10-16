दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस का तिरंगा मार्च रोका, अभिजीत दिपके को जारी किया फरमान

पुलिस का कहना है कि उनका मुख्य मकसद शांति बनाए रखना है। इसलिए कनॉट प्लेस में लोग आराम से घूम सकेंगे, लेकिन मार्च के दौरान सेंट्रल पार्क में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। CJP ने इस दौरान एक बातचीत को लाइवस्ट्रीम भी किया। इसमें दिपके ने सवाल उठाया कि तिरंगा फहराने में दिक्कत क्या है, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि उनका इरादा सिर्फ इस व्यस्त इलाके में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचना है।