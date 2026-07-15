सुप्रीम कोर्ट में कागज उड़ाकर CJI को गाली देने वाले कानून के 2 छात्र गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट में कागज उड़ाकर CJI को गाली देने वाले कानून के 2 छात्र गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 09:36 am Jul 15, 202609:36 am

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों की पीठ के सामने कागज उड़ाकर गाली-गलौज करने वाले 2 वकीलों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार छात्रों की पहचान 24 वर्षीय प्रबल प्रताप सिंह और 23 वर्षीय चंदर भान के रूप में हुई है। वे लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून के तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के छात्र हैं। इनमें प्रबल ने अदालत कक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को अपशब्द कहे थे।