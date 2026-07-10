सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में याचिकाकर्ता ने आपा खोया; दस्तावेज उड़ाए, CJI को गाली दी

घटना

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई में वे खुद पेश हुए। उन्होंने सुनवाई के दौरान अंग्रेजी में कहा, "माननीय न्यायिक सेवक, मैं आपको लखनऊ के सहायक पुलिस आयुक्त के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देता हूं।" इस आचरण पर न्यायमूर्ति विश्वनाथन चौंक गए और पूछा, "आप मुझे आदेश दे रहे हैं?" जवाब में प्रताप बोले, "मेरी तरफ से बस इतना ही। सब कुछ रिकॉर्ड में है।"