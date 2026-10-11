दिल्ली प्रदर्शन: पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के 4 सदस्यों को दबोचा, छात्रों-महिलाओं से की थी मारपीट

दिल्ली पुलिस ने DDU मार्ग पर 10 अक्टूबर को हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और महिलाओं से मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों खुद को दक्षिणपंथी हिंदू संगठन 'रक्षा दल' से जुड़ा हुआ बताते थे।

इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन 'कॉकरोत जनता पार्टी' और कुछ अन्य वामपंथी संगठनों ने किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। हमले का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा।