साइबर ठगों पर दिल्ली पुलिस का वार! 35 गिरफ्तार, 40 करोड़ का घोटाला उजागर

करीब 40 करोड़ की ठगी हुई

इन साइबर ठगों के गिरोह ने कुल मिलाकर करीब 40 करोड़ रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने इनके पास से 14 लाख रुपये से ज्यादा नकद, सैकड़ों सिम और ATM कार्ड के साथ-साथ दर्जनों मोबाइल फोन भी बरामद किए। पश्चिमी दिल्ली में हुई एक छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो OTP शेयरिंग और मुले-अकाउंट से जुड़े घोटालों को अंजाम दे रहा था। कुछ पीड़ितों को तो अदालत के आदेश के बाद उनके ठगे हुए पैसे वापस भी मिल गए।