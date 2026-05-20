साइबर ठगों पर दिल्ली पुलिस का वार! 35 गिरफ्तार, 40 करोड़ का घोटाला उजागर
दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ महीने भर चला एक बड़ा अभियान पूरा कर लिया है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 35 ऐसे लोगों को पकड़ा, जो नकली निवेश, डिजिटल गिरफ्तारी और फर्जी डेटिंग सब्सक्रिप्शन जैसे घोटालों में लिप्त थे।
यह कार्रवाई सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कई राज्यों में फैली हुई थी। इसके अलावा, 54 अन्य लोगों को भी इस संबंध में चेतावनी दी गई है।
करीब 40 करोड़ की ठगी हुई
इन साइबर ठगों के गिरोह ने कुल मिलाकर करीब 40 करोड़ रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने इनके पास से 14 लाख रुपये से ज्यादा नकद, सैकड़ों सिम और ATM कार्ड के साथ-साथ दर्जनों मोबाइल फोन भी बरामद किए। पश्चिमी दिल्ली में हुई एक छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो OTP शेयरिंग और मुले-अकाउंट से जुड़े घोटालों को अंजाम दे रहा था। कुछ पीड़ितों को तो अदालत के आदेश के बाद उनके ठगे हुए पैसे वापस भी मिल गए।