बच्चा गोद लेने के नाम पर ठगी, दिल्ली पुलिस ने दबोचे 1.37 लाख रुपये ऐंठने वाले 2 शातिर

ये दोनों खुद को एक गोद लेने वाली एजेंसी का प्रतिनिधि बताते थे। वे लोगों से किस्तों में पैसे लेते थे और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए फर्जी रसीदें और जाली दस्तावेज भी देते थे।

जैसे ही उन्हें पूरा पैसा मिल जाता था, वे तुरंत गायब हो जाते थे। पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड और कॉल लॉग जैसे डिजिटल सबूतों की मदद से इन तक पहुंच बनाई और आखिरकार उन्हें धर दबोचा।

गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से जाली अस्पताल की मोहरें और वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस ठगी के दूसरे शिकार लोगों तक भी पहुंचा जा सके और इसमें शामिल अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा सके।