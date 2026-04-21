दिल्ली में ISI का खूनी खेल नाकाम, ग्रेनेड हमले की साजिश में 2 युवक गिरफ्तार

आसान पैसों के लालच में ऑनलाइन फंसे दोनों युवक

इन दोनों को सोशल मीडिया पर आसान पैसों का लालच देकर फंसाया गया था। पुलिस ने ग्वालियर से दिल्ली तक उनकी हरकतों पर नजर रखी और राजवीर को पिस्तौल और कारतूस के साथ धर दबोचा। ये लोग हथियार लेने के लिए अमृतसर भी गए थे, लेकिन पंजाब में एक हमले की कोशिश तब विफल हो गई जब राजवीर की बंदूक अटक गई। पुलिस की फुर्ती से की गई कार्रवाई के चलते दिल्ली के एक संवेदनशील इलाके में बड़ी हिंसा टल गई। इस मामले में शामिल बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है।