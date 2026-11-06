दिल्ली पुलिस 2026 में ड्यूटी के दौरान घायल हुए कर्मचारियों को 25,000 रुपये तक मदद देगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली पुलिस 2026 में ड्यूटी के दौरान घायल हुए जवानों को 25,000 रुपये तक मदद देगी

लेखन गजेंद्र 03:56 pm Nov 06, 202603:56 pm

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने 2026 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान ड्यूटी में घायल हुए अपने जवानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एक आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने गंभीर रूप से घायल जवानों को 25,000 रुपये और अन्य घायलों को 15,000 रुपये देने की मंजूरी दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (जनसंपर्क) राजीव रंजन ने कहा कि कर्मचारियों को यह मदद दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से दी जाएगी।