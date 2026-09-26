दिल्ली में अब महिलाएं और सुरक्षित: सड़कों पर 'पिंक फोर्स' के साथ 35 MPV का कड़ा पहरा

दिल्ली में हाल ही में बलात्कार के 3 मामलों के बाद, पुलिस अब कॉलेज, स्कूल और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपने बेड़े में 20 नए मल्टी-पर्पस व्हीकल (MPVs) जोड़े हैं।

अब सड़कों पर कुल 35 MPVs गश्त करेंगी, जिनमें से हर एक गाड़ी में 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। इससे महिलाओं तक मदद और तेजी से पहुंच पाएगी और वे सार्वजनिक जगहों पर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकेंगी।