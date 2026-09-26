दिल्ली में अब महिलाएं और सुरक्षित: सड़कों पर 'पिंक फोर्स' के साथ 35 MPV का कड़ा पहरा
दिल्ली में हाल ही में बलात्कार के 3 मामलों के बाद, पुलिस अब कॉलेज, स्कूल और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपने बेड़े में 20 नए मल्टी-पर्पस व्हीकल (MPVs) जोड़े हैं।
अब सड़कों पर कुल 35 MPVs गश्त करेंगी, जिनमें से हर एक गाड़ी में 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। इससे महिलाओं तक मदद और तेजी से पहुंच पाएगी और वे सार्वजनिक जगहों पर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकेंगी।
उपराज्यपाल संधू ने 'पिंक फोर्स' बनाने का दिया निर्देश
इन नए वाहनों के साथ-साथ, उपराज्यपाल टीएस संधू ने दिल्ली पुलिस को एक खास 'पिंक फोर्स' बनाने का निर्देश दिया है। इस फोर्स में प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी होंगी।
ये महिला पुलिसकर्मी स्कूलों, कॉलेजों और मेट्रो स्टेशनों के आस-पास के इलाकों में गश्त करके सुरक्षा बनाए रखेंगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। उपराज्यपाल संधू ने महिला सुरक्षा को बेहद जरूरी बताया और जोर दिया कि पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए 'ऑपरेशन शिष्टाचार' जैसे अभियानों को जारी रखे।