दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित, मुख्यालय के बाहर किया था विरोध प्रदर्शन

2 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर वशिष्ठ के नेतृत्व 100-150 पुलिसकर्मी इकट्ठा हुए थे। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था।

पुलिसकर्मियों की मांग थी कि वकीलों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द नहीं किया जाए और बार काउंसिल सदस्य का नाम FIR से नहीं हटाया जाए।

प्रदर्शन के दौरान वशिष्ठ ने जोरदार भाषण भी दिया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि उन पर कार्रवाई हो सकती हैय़