दिल्ली में संसद के आसपास अभेद किलेबंदी

दिल्ली में संसद के आसपास अभेद किलेबंदी, लोहे की चादर पर 3 स्तर की बैरिकेडिंग लगाई

लेखन गजेंद्र 01:52 pm Jul 25, 202601:52 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक एक बार फिर संसद की ओर मार्च कर सकते हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को तेज करना शुरू कर दिया है। संसद के आसपास के स्थानों पर 3 स्तरीय बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रदर्शनकारी को उसे भेदकर आगे बढ़ने का मौका न मिले। दिल्ली पुलिस के 5,000 से अधिक जवानों को लगाया गया है और 25 से अधिक बटालियन आई है।