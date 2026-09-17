प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन: दिल्ली में 'सेवा संकल्प' की धूम, कर्तव्य पथ पर 1.25 लाख दीये जलेंगे

कर्तव्य पथ पर दीये जलाने का कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, NDMC के कर्मचारी, छात्र-छात्राएं और शिक्षक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शाम 6 से 7 बजे के बीच लोगों से अपने घरों पर भी दीये जलाने की अपील की है।

रक्तदान शिविर का लक्ष्य त्यागराज स्टेडियम में 2,500 यूनिट रक्त इकट्ठा करना है। यह शिविर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और इसमें सरकारी अस्पताल भी सहयोग करेंगे।

इसके अलावा, इस समारोह के तहत परिवहन, सड़कें, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा या उनकी आधारशिला रखी जाएगी।