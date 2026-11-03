दिल्ली में 7,000 किलो नकली पनीर जब्त, मुख्यमंत्री ने संभाली कमान

दिल्ली सिर्फ अकेली नहीं है। पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में भी सप्लायर्स पर छापे मारे गए हैं और भारी मात्रा में घटिया डेयरी उत्पाद बाजार से हटाए गए हैं। पूरे भारत में 2024-25 के दौरान 34,388 खाने के नमूने सुरक्षा जांच में फेल हो गए। त्योहारों का मौसम पूरे शबाब पर है और मिठाइयों की मांग भी आसमान छू रही है। ऐसे में ये सख्त कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि आपकी थाली में जो भी पहुंचे, वह खाने के लिए सुरक्षित हो।