दिल्ली में 7,000 किलो नकली पनीर जब्त, मुख्यमंत्री ने संभाली कमान
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दिवाली से ठीक पहले दिल्ली के अधिकारियों ने 7,000 किलो नकली पनीर और खोया का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौके पर पहुंचीं। एक वीडियो में उन्हें नकली पनीर और खोया की खराब खेप को फिंकवाने में मदद करते हुए देखा गया। वह चाहती हैं कि त्योहारों के दौरान सभी की सुरक्षा के लिए और कड़ी जांच की जाए।
पुणे और हैदराबाद ने डेयरी आपूर्तिकर्ता पर छापा
दिल्ली सिर्फ अकेली नहीं है। पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में भी सप्लायर्स पर छापे मारे गए हैं और भारी मात्रा में घटिया डेयरी उत्पाद बाजार से हटाए गए हैं। पूरे भारत में 2024-25 के दौरान 34,388 खाने के नमूने सुरक्षा जांच में फेल हो गए। त्योहारों का मौसम पूरे शबाब पर है और मिठाइयों की मांग भी आसमान छू रही है। ऐसे में ये सख्त कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि आपकी थाली में जो भी पहुंचे, वह खाने के लिए सुरक्षित हो।