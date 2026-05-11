दिल्ली में असम और नागालैंड की 2 युवतियों से मारपीट और अभद्रता

दिल्ली में असम और नागालैंड की 2 युवतियों से मारपीट और अभद्रता, 4 आरोपियों की पहचान

लेखन गजेंद्र 05:40 pm May 11, 202605:40 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में एक बार फिर पूर्वोत्तर की युवतियों से नस्लीय भेदभाव का मामला सामने आया है। इस बार नेहरू प्लेस इलाके में असम और नागालैंड की युवतियों को निशाना बनाया गया है। घटना रविवार 10 मई की बताई जा रही है। युवतियों ने आरोप लगाया कि सुबह दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इरोस होटल के पास चाय पीते समय उनके साथ छेड़छाड़ की गई और नस्लवादी टिप्पणियां की गईं। पुलिस ने युवतियों की शिकायत पर 4 युवकों की पहचान की है।