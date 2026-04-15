गर्मी के बीच मौसम की बदली चाल: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत में बदलेगा पारा, पहाड़ों पर बर्फबारी!

उत्तर भारत के मैदान तप रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार

वहीं, पहाड़ों की बात करें तो (यानी जम्मू-कश्मीर, उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में) हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। दूसरी ओर, दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर सूखा ही रहेगा और आसमान साफ या आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है, जिससे तापमान और बढ़ सकता है। अगर आप पहाड़ों पर हैं, तो फिसलन भरी सड़कों और रास्तों से सावधान रहें और IMD की ताजा जानकारी पर लगातार नज़र रखें। इन सब के बीच, सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि खूब पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और दिन की तेज धूप के दौरान बाहर निकलने से बचें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का खास खयाल रखें।