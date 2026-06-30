दिल्ली की 'तपती' रातें, मानसून में देरी; अब IMD का बड़ा अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत के लिए IMD का यलो अलर्ट

मंगलवार को दिल्ली में दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और रात में भी यह सिर्फ 30 डिग्री तक ही नीचे आएगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इसी हफ्ते झारखंड और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान ने अभी तक भीषण गर्मी झेली है, लेकिन अब मानसून के आने से वहां भी मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है।