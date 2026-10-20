दिल्ली-NCR में सुबह की हवा क्यों होती है जहरीली? 200 के पार पहुंच जाता है AQI

इसकी मुख्य वजह ठंडी रातें और बहुत धीमी हवाएं हैं। जब रात में ठंड बढ़ती है, तो हवा की एक गर्म परत प्रदूषण को जमीन के पास ही फंसा लेती है। इसमें गाड़ियों का धुआं और कचरा जलाने से निकलने वाला प्रदूषण शामिल है, जिसे कहीं निकलने की जगह नहीं मिलती क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत कम (10 किमी/घंटा से भी कम) रहती है, इसलिए धूप निकलने तक ये प्रदूषण साफ नहीं हो पाता।