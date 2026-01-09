दिल्ली में शीतलहर के बीच अचानक हुई बारिश ने बढ़ाई ठंड, पारा लुढ़ककर यहां पहुंचा

मौसम दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना IMD के मुताबिक, दिल्ली-NCR में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली के कई इलाकों के अलावा नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, सोहना, पलवल, तिजारा, बहादुरगढ़, करनाल, पानीपत, गोहाना, रोहतक, रेवाड़ी, नंदगांव, खैरथल और कोटपूतली भी बारिश हो सकती है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो अगले कुछ दिनों में हल्का बढ़ सकता है।

ठंड अभी जारी रहेगी ठंड IMD विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि इस सप्ताह दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों में शीतलहर की स्थिति बरकरार रहेगी। भीषण ठंड को देखते हुए, दिल्ली-हरियाणा के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद समेत कई शहरों के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं की वजह से गलन बढ़ गई है। शुक्रवार को वाराणसी, प्रयागराज, बरेली समेत कई शहरों में घने कोहरे से दृश्यता शून्य रही।

मौसम पहाड़ों पर कैसा है मौसम? हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। यहां कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जिसका न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे माइनस 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि ताबो में माइनस 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उत्तराखंड में ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी का असर नीचे के इलाकों में दिखा है। यहां अभी बारिश और बर्फबारी की संभावना कम है, लेकिन कोहरा अधिक है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी तापमान शून्य से काफी नीचे पहुंच गया है। यहां सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है।

