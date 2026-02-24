ग्रेटर नोएडा में घर के पास युवक को दौड़ा-दौड़ाकर गोली मारी, दहशत में लोग
क्या है खबर?
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को एक युवक की दिनदहाड़े घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वारदात कैद हुई है। वारदात इकोटेक-1 थाना क्षेत्र के लुक्सर गांव में घटी है। मृतक युवक की पहचान नितिन के तौर पर हुई है। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके में दहशत है।
गोलीबारी
बदमाशों ने घर के बाहर निकली महिला को बंदूक दिखाई
वीडियो में दिख रहा है कि नितिन बदमाशों से बचकर गली में भाग रहा है। तभी उसे 3 बदमाश धक्का देकर गिरा देते हैं और ताबड़तोड़ गोलीबारी कर उसकी हत्या कर देते हैं। मौके पर एक महिला अपने घर से निकलती दिख रही है, जिसको एक बदमाश बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन महिला हिम्मत कर उस पर कुछ फेंकती है और घायल को पास दौड़ती है। घटना के दौरान इलाके में सन्नाटा दिख रहा है।
जांच
युवक को क्यों मारी गोली?
पुलिस ने बताया कि नितिन अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी आरोपी सचिन अपने 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और बहस शुरू हो गई। इसके बाद गोलीबारी की घटना हुई। पुलिस का कहना है कि सचिन और नितिन के बीच किसी बात को लेकर पुराना विवाद था। सचिन ने रंजिश का बदला लिया है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस सभी की तलाश कर रही है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
दिल्ली/एनसीआर का एक “सामान्य” दिन।— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) February 24, 2026
ग्रेटर नोएडा में सरेआम एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या। pic.twitter.com/kZ8E8cOw6L