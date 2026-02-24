ग्रेटर नोएडा में घर के पास युवक को दौड़ा-दौड़ाकर गोली मारी

ग्रेटर नोएडा में घर के पास युवक को दौड़ा-दौड़ाकर गोली मारी, दहशत में लोग

लेखन गजेंद्र 02:56 pm Feb 24, 202602:56 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को एक युवक की दिनदहाड़े घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वारदात कैद हुई है। वारदात इकोटेक-1 थाना क्षेत्र के लुक्सर गांव में घटी है। मृतक युवक की पहचान नितिन के तौर पर हुई है। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके में दहशत है।