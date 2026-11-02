दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का कहर, CAQM ने दिए 50 प्रतिशत कर्मचारियों को WFH देने के आदेश

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की हवा लगातार बिगड़ रही है। इस बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 5 से 20 नवंबर तक के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी अब घर से काम (WFH) करेंगे। इसके साथ ही धूल वाले ज्यादातर निर्माण कार्यों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। CAQM ने यह फैसला कई बातों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इनमें बदलते मौसम के हालात, धान की कटाई की प्रगति, पिछले सालों के प्रदूषण के रुझान, आने वाला दिवाली का त्योहार और पटाखों के साथ पराली जलाने से बढ़ने वाले प्रदूषण का खतरा शामिल हैं।