दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण हुआ 'गंभीर', GRAP-3 की पाबंदियां लागू 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शुक्रवार को सुबह 8 बजे शहर औसत AQI 389 रिकॉर्ड किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

IIT दिल्ली और रोहिणी में AQI 474-474 दर्ज किया गया, पंजाबी बाग में 465, आरके पुरम में 443, ITO में 422, फिरोज शाह रोड में 420 और इंडिया गेट में 403 दर्ज किया गया है।

पिछले 24 घंटे में नोएडा में AQI 303, ग्रेटर नोएडा में 316, गुरुग्राम में 368 दर्ज किया गया है।