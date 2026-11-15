छठ पूजा पर दिल्ली मेट्रो का श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा, जानिए कब चलेगी पहली ट्रेन
लेखन भारत शर्मा
दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें इस सोमवार (16 नवंबर) को सुबह 4:30 बजे से चलनी शुरू होंगी। छठ पूजा के श्रद्धालुओं को सूर्योदय के समय ऊषा अर्घ्य तक पहुंचने में सुविधा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। ये ट्रेनें सामान्य समय-सारणी शुरू होने तक हर 15 मिनट पर उपलब्ध रहेंगी।
सभी टर्मिनल स्टेशनों से छठ के लिए सुबह की विशेष सेवा
यह खास सुबह की सेवा सभी टर्मिनल स्टेशनों से मिलेगी, जिससे छठ का व्रत रखने वाले सभी लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। सुबह की व्यस्तता खत्म होने के बाद, मेट्रो का समय फिर से सामान्य हो जाएगा। यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की कोशिश है कि वह धार्मिक आयोजनों का समर्थन करे और साथ ही सभी यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखे।