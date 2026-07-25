दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशनों के प्रवेश गेट खोले गए

दिल्ली मेट्रो ने खोले 3 स्टेशनों के प्रवेश दरवाजे, यात्रियों को मिलेगी राहत

लेखन गजेंद्र 05:36 pm Jul 25, 202605:36 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली मेट्रो ने 3 स्टेशनों के गेट खोल दिए हैं, ताकि जंतर-मंतर पर मौजूद अधिक से अधिक छात्र वापस लौट सकें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने एक्स पर बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश गेट अब खुल गए हैं। अभी बाकी के 15 मेट्रो स्टेशनों के गेट खोलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।