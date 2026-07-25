दिल्ली मेट्रो ने खोले 3 स्टेशनों के प्रवेश दरवाजे, यात्रियों को मिलेगी राहत
क्या है खबर?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली मेट्रो ने 3 स्टेशनों के गेट खोल दिए हैं, ताकि जंतर-मंतर पर मौजूद अधिक से अधिक छात्र वापस लौट सकें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने एक्स पर बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश गेट अब खुल गए हैं। अभी बाकी के 15 मेट्रो स्टेशनों के गेट खोलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
सेवा
इन स्टेशनों के गेट किए गए थे बंद
दिल्ली मेट्रो ने शनिवार सुबह साढ़े 7 बजे से अगले आदेश तक लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली स्टेशन बंद किया है।
राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन नई दिल्ली पर इंटरचेंज नहीं खोला गया था।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने दी जानकारी
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 25, 2026
Entry gates for Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat metro stations are now open.