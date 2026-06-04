दिल्ली मेट्रो की बड़ी छलांग, 10 किलोमीटर से मिलेगी जाम से मुक्ति
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दिल्ली मेट्रो का विस्तार एक बार फिर शुरू हो गया है। आरके आश्रम-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो फेज 5A का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई केंद्रीय स्टेशनों पर काम चल रहा है और लगभग 10 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर मैजेंटा लाइन को आगे बढ़ाएगा। इससे भारत मंडपम और सेंट्रल सचिवालय के पास लगने वाले ट्रैफिक जाम में कमी आएगी।
अफकोन्स ने जीता 430 करोड़ का शिवाजी स्टेडियम अनुबंध
मई में अफकोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने 430 करोड़ रुपये का एक अनुबंध जीता। इसके तहत, कंपनी शिवाजी स्टेडियम का भूमिगत स्टेशन और आरके आश्रम मार्ग तक जाने वाली दोहरी सुरंग का निर्माण करेगी। फेज 5A में कुल 3 नए कॉरिडोर (16 किलोमीटर) और 13 नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। ये स्टेशन इंडिया गेट, बड़ौदा हाउस और सेंट्रल विस्टा जैसे प्रमुख इलाकों को एक-दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे मध्य दिल्ली में आवागमन काफी सुविधाजनक हो जाएगा।