IPL प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, DC बनाम RCB मैच के बाद देर रात तक दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो देश Apr 27, 2026

क्या आप सोमवार रात दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का मुकाबला देखने जा रहे हैं? अच्छी खबर यह है कि दिल्ली मेट्रो आपकी सुविधा के लिए देर रात तक चलेगी। 27 अप्रैल को लाइन 1 पर आखिरी ट्रेनें रात 12:10 बजे से 12:15 बजे के बीच रवाना होंगी। वहीं, लाइन 9 पर आखिरी ट्रेन रात 1:30 बजे और एयरपोर्ट एक्सप्रेस पर रात 1:00 बजे तक ट्रेनें चलेंगी। मैच खत्म होने के बाद प्रशंसकों को घर पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी बड़े इंटरचेंज स्टेशन खुले रहेंगे।