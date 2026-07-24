कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज रहेंगे बंद

दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से सुरक्षा कारणों से 17 स्टेशनों को बंद कर दिया है। यह फैसला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर लिया गया है। जिन स्टेशनों को बंद किया गया है, उनमें आज सुबह झंडेवालान स्टेशन का नाम भी जुड़ गया है।