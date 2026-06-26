दिल्ली में MCD का सख्त नियम: RFID टोल से कम होगा जाम, टोल चोरी की तो खैर नहीं

डिजिटल नोटिस, नीलामी और 5 गुना जुर्माना

अगर आप टोल नहीं भरते हैं, तो सिस्टम खुद ही पहचान लेगा और आपको एक डिजिटल नोटिस भेज दिया जाएगा।

72 घंटे तक इसे नजरअंदाज़ करने पर आप पर वसूली की कार्रवाई हो सकती है, जिसमें आपकी गाड़ी या संपत्ति की नीलामी भी शामिल होगी।

और अगर आप टोल चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको असली जुर्माने का 5 गुना और जो भी बकाया राशि है, वह सब भरना पड़ेगा।