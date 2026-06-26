दिल्ली में MCD का सख्त नियम: RFID टोल से कम होगा जाम, टोल चोरी की तो खैर नहीं
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दिल्ली की सीमाओं पर अब तकनीक का सहारा लिया जाएगा। अक्टूबर 2026 तक दिल्ली नगर निगम (MCD) RFID और लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर एक बैरियर-फ्री टोल सिस्टम लाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के बाद, इस कदम से टोल चोरी रुकेगी और साथ ही परेशान करने वाले ट्रैफिक जाम भी कम होंगे।
यह नया सिस्टम शहर के 126 एंट्री पॉइंट्स पर लागू किया जाएगा।
डिजिटल नोटिस, नीलामी और 5 गुना जुर्माना
अगर आप टोल नहीं भरते हैं, तो सिस्टम खुद ही पहचान लेगा और आपको एक डिजिटल नोटिस भेज दिया जाएगा।
72 घंटे तक इसे नजरअंदाज़ करने पर आप पर वसूली की कार्रवाई हो सकती है, जिसमें आपकी गाड़ी या संपत्ति की नीलामी भी शामिल होगी।
और अगर आप टोल चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको असली जुर्माने का 5 गुना और जो भी बकाया राशि है, वह सब भरना पड़ेगा।