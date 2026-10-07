दिल्ली MCD की सर्दियों में प्रदूषण रोकने की बड़ी योजना, किए जाएंगे ये काम

दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने शहर में 46 ऐसी जगहें चिह्नित की हैं, जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। MCD इन सभी हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान देगा।

अपने काम में तेजी लाने के लिए, MCD अपनी गाड़ियों के बेड़े को लगभग दोगुना करेगा। इसके लिए 70 नए स्वीपर और 1,000 नए कचरा उठाने वाले कर्मचारी जोड़े जाएंगे।

अभी शहर की सड़कों पर 167 वॉटर स्प्रिंकलर, 28 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन और ऊंची इमारतों में 15 एंटी-स्मॉग गन पहले से ही काम कर रही हैं। हरियाली बढ़ाने के लिए 4,00,282 नए पौधे भी लगाए गए हैं। सड़कों की मरम्मत और उन्हें बेहतर बनाने पर भी काम हुआ है।

कुल 1,202 किलोमीटर लंबी सड़कों को दोबारा बनाने और मजबूत करने का काम किया गया है, जबकि 6,797 गड्ढों को भरा गया है। इन सभी कोशिशों का मकसद इस सर्दी में शहर की हवा को साफ-सुथरा रखना है।