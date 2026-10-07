दिल्ली MCD की सर्दियों में प्रदूषण रोकने की बड़ी योजना, किए जाएंगे ये काम

दिल्ली MCD की सर्दियों में प्रदूषण रोकने की बड़ी योजना, किए जाएंगे ये काम
दिल्ली के नगर निगम (MCD) ने सर्दियों में हवा खराब होने से रोकने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान का मुख्य मकसद है सड़क की धूल को कम करना। इसके लिए ज्यादा मैकेनिकल स्वीपर, पानी का छिड़काव करने वाली गाड़ियां (वॉटर स्प्रिंकलर) और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल होगा।
इसके साथ ही, MCD कंस्ट्रक्शन से उठने वाली धूल, पराली जलाने और अवैध तरीके से कूड़ा फेंकने जैसी गतिविधियों पर भी सख्त कार्रवाई करेगा। कुल मिलाकर, इसका मकसद हवा को प्रदूषित करने वाले सभी बड़े स्रोतों पर लगाम लगाना है।
दिल्ली MCD के निशाने पर 46 प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट
दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने शहर में 46 ऐसी जगहें चिह्नित की हैं, जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। MCD इन सभी हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान देगा।
अपने काम में तेजी लाने के लिए, MCD अपनी गाड़ियों के बेड़े को लगभग दोगुना करेगा। इसके लिए 70 नए स्वीपर और 1,000 नए कचरा उठाने वाले कर्मचारी जोड़े जाएंगे।
अभी शहर की सड़कों पर 167 वॉटर स्प्रिंकलर, 28 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन और ऊंची इमारतों में 15 एंटी-स्मॉग गन पहले से ही काम कर रही हैं। हरियाली बढ़ाने के लिए 4,00,282 नए पौधे भी लगाए गए हैं। सड़कों की मरम्मत और उन्हें बेहतर बनाने पर भी काम हुआ है।
कुल 1,202 किलोमीटर लंबी सड़कों को दोबारा बनाने और मजबूत करने का काम किया गया है, जबकि 6,797 गड्ढों को भरा गया है। इन सभी कोशिशों का मकसद इस सर्दी में शहर की हवा को साफ-सुथरा रखना है।