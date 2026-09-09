जानलेवा हादसे के बाद दिल्ली का कदम, 40 लाख नए घर और सुरक्षित शहर

यह प्लान भविष्य को भी ध्यान में रखता है। अगले 20 सालों में करीब 40 लाख नए घर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये घर खासकर मेट्रो लाइनों के पास बनाए जाएंगे, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी मिले और सड़कों पर गाड़ियों का बोझ भी कम हो।

इसके अलावा, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ और भी अच्छे कदम उठाए गए हैं। जैसे 'स्पंज सिटी' का कॉन्सेप्ट, जो भारी बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से निपटने में मदद करेगा। DDA के साथ लैंड पूलिंग से रीडेवलपमेंट का काम भी सबके लिए और आसान हो जाएगा।