दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की उड़ान इथियोपिया की सीमा से वापस लौटी

कारण

क्या कारण बताया गया?

इंडिगो की उड़ान 6E-33 सोमवार सुबह दिल्ली से रवाना हुई थी। वह अचानक क्यों लौट आई, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि इंडिगो ने पिछले साल मुंबई और मैनचेस्टर को जोड़ने वाली अपनी पहली लंबी दूरी की सेवा का सफल शुभारंभ किया था। इसके बाद नवंबर में दिल्ली और मैनचेस्टर के बीच सीधी उड़ानें शुरू की गई थीं। मामले की जांच जारी है।