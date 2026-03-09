दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की उड़ान इथियोपिया की सीमा से वापस लौटी
लेखन गजेंद्र
Mar 09, 2026 02:36 pm
क्या है खबर?
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए सोमवार को उड़ान भरने वाली इंडिगो का विमान इथियोपिया की सीमा से वापस दिल्ली लौट आया। बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर की इंडिगो उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ब्रिटेन जा रहा था। 26 फरवरी के बाद यह इंडिगो की पहली दिल्ली से मैनचेस्टर की उड़ान थी। विमान को सुरक्षित दिल्ली में उतार लिया गया है।
कारण
क्या कारण बताया गया?
इंडिगो की उड़ान 6E-33 सोमवार सुबह दिल्ली से रवाना हुई थी। वह अचानक क्यों लौट आई, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि इंडिगो ने पिछले साल मुंबई और मैनचेस्टर को जोड़ने वाली अपनी पहली लंबी दूरी की सेवा का सफल शुभारंभ किया था। इसके बाद नवंबर में दिल्ली और मैनचेस्टर के बीच सीधी उड़ानें शुरू की गई थीं। मामले की जांच जारी है।