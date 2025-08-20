दिल्ली में दृश्यम स्टाइल में पत्नी की हत्या, शव ऐसी जगह छिपाया कि भनक न लगे

दिल्ली में एक महिला की हत्या और उसके शव को ठिकाने लगाने का ऐसा मामला सामने आया कि लोकप्रिय फिल्म 'दृश्यम' की याद ताजा हो गई। यहां एक व्यक्ति ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी की हत्या कर उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया, जिससे लोगों को भनक नहीं लगी कि उसकी हत्या हुई है। आरोपी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का अमरोहा निवासी पेंटर शबाब अली (47) और मृतक पत्नी फातिमा है। आरोपी ने शक के कारण पत्नी की हत्या की।

हत्या क्या है मामला और पुलिस ने कैसे शुरू की जांच? महरौली थाने में फातिमा (30) की दोस्त ने 10 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और शक जतााय था कि उसके बंधक बनाया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की तो इलाके में लगे CCTV फुटेज में फातिमा 31 जुलाई को अपने पति शबाब और उसके दोस्तों के साथ दिखी। वह कार में थी और उसे होश नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उसके पति से पूछताछ करना शुरू किया। पहले उसने गुमराह किया, लेकिन बाद में सच्चाई बताई।

हत्या पत्नी को 5 दिन तक जहर पिलाकर मारा, कब्रिस्तान में छिपाया आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे पत्नी पर शक था। उसने 27 जुलाई को पत्नी को बेहोश किया और फतेहपुर बेरी इलाके में अपने कार्यस्थल पर एक निर्माणाधीन मकान में ले गया। यहां उसने करीब 5 दिन तक रखा। वह नशे की गोलियां और धीमा जहर देता रहा। जब 2 अगस्त को फातिमा की मौत हो गई, तब अपने दोस्तों शाहरुख (28) और तंवीर (25) के साथ मिलकर शव को कार में चंदनहोला कब्रिस्तान ले गया और दफना दिया।

शक दोस्तों को करता रहा मैसेज हत्या के बाद आरोपी शबाब अमरोहा चला गया और पत्नी के फोन से उसके दोस्तों को व्हाट्सऐप मैसेज और रील भेजता रहा। उसने महिला के फोन से ही उसके दोस्तों को बताया कि वह किसी और से शादी करने के लिए भाग गई है। पुलिस को भी शबाब ने गुमराह किया। उसने बताया कि पत्नी के शव को गंगनहर में फेंका है। पुलिस तलाश करते-करते थक गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद सख्त पूछताछ में उसने राज बताया।