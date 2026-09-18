गुरूग्राम में महिला सहकर्मी ने साथी संग मिलकर ली युवक की जान

गुरूग्राम में महिला सहकर्मी ने साथी संग मिलकर ली युवक की जान, शव नाले में फेंका

लेखन गजेंद्र 03:12 pm Sep 18, 202603:12 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर-70 के एक नाले में 31 वर्षीय युवक के शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गुरूग्राम पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या करके शव को नाले में फेंका गया था। मामले में कंपनी की पूर्व-सहकर्मी आन्या वत्स और उसके लिव-इन पार्टनर संयम सचदेवा को गिरफ्तार किया गया है। मृतक युवक दिल्ली के सरिता विहार निवासी युवराज सिंह मनचंदा है, जो गुरूग्राम सेक्टर-29 स्थित अडाणी रियल्टी कंपनी में प्रबंधक थे।