दिल्ली के होटल में आग: मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
क्या है खबर?
दिल्ली में मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज नामक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट होटल में बुधवार को लगी भीषण आग के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 326 (आग लगाकर नुकसान पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने बजाज और उनकी पत्नी के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था, ताकि वे देश छोड़कर न भाग पाएं।
अदालत
आज दिल्ली की साकेत अदालत में होंगे पेश
पुलिस ने बताया कि गुरुवार को बजाज को दिल्ली के साकेत अदालत में पेश किया जाएगा। उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता हैय़ पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि होटल में किन-किन नियमों का उल्लंघन किया गया था और किस तरह की लापरवाही से इतनी मौतें हुई हैं। बजाज ने पुलिस को बताया कि वह होटल का काम नहीं देखता था, उसने प्रबंधन, बिलिंग और अकाउंट्स की जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी थी।
हादसा
नियमों की अनदेखी और लापरवाही से गई 21 जान
हौज रानी इलाके में मैक्स अस्पताल से सामने बने होटल को सिर्फ 6 कमरे बनाने की मंजूरी थी, जबकि वहां 25 कमरे बनाकर लोगों को ठहराया जा रहा था। होटल में अग्निशमन विभाग की मंजूरी नहीं थी। बुधवार सुबह साढ़े 8 बजे जब आग लगी, तो लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और 21 लोगों ने दम तोड़ दिया। इनमें 10 भारतीय, 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक हैं। करीब 58 लोगों को बाहर निकाला गया था।