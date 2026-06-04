दिल्ली के होटल में आग के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार

दिल्ली के होटल में आग: मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

लेखन गजेंद्र 09:29 am Jun 04, 202609:29 am

क्या है खबर?

दिल्ली में मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज नामक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट होटल में बुधवार को लगी भीषण आग के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 326 (आग लगाकर नुकसान पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने बजाज और उनकी पत्नी के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था, ताकि वे देश छोड़कर न भाग पाएं।