दिल्ली में ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर हमला: LG ने दिया सुरक्षा का आदेश, जांच में जुटी पुलिस-सेना
दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिगेडियर पी एस अरोड़ा और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। यह आदेश उनके वसंत एनक्लेव स्थित घर के पास हुए हमले के बाद आया है। यह घटना 11 अप्रैल को हुई थी, जब ब्रिगेडियर अरोड़ा ने एक खड़ी गाड़ी में शराब पी रहे दो लोगों को देखा और उनसे इस बारे में पूछा। देखते ही देखते बात बिगड़ गई। ब्रिगेडियर और उनके आईआईटी पास बेटे पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने अधिकारी की पत्नी को भी धमकाया।
दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, सेना की मदद
इस हमले के बाद एलजी संधू ने ब्रिगेडियर अरोड़ा से खुद बात की। उन्होंने दिल्ली पुलिस को मामले की पूरी और जल्द जांच करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है और अब उनकी तलाश की जा रही है। शुरुआती कार्रवाई में हुई चूक के चलते एक पुलिस इंस्पेक्टर को मामले से हटा दिया गया है। भारतीय सेना ने भी ब्रिगेडियर अरोड़ा की सहायता के लिए एक मिलिट्री पुलिस टीम भेजी है ताकि जांच में तेजी लाई जा सके। यह साफ दिखाता है कि सेना इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है।