'लक्ष्मी योजना' की सख्त शर्तों में उलझी दिल्ली की महिलाएं, जानिए क्या हैं नियम

अगर कोई टैक्स देता है या GST भरता है, तो उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अगर आपके परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) या अन्य सरकारी संगठनों में नौकरी करता है, तो भी आप पात्र नहीं होंगे।

अगर आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो भी आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

4 पहिया वाहन मालिक भी योजना के पात्र नहीं होंगे।