दिल्ली के लाजपत नगर में 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी आग

दिल्ली के लाजपत नगर में 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी आग, एक की मौत

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Nov 19, 202601:46 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के लाजपत नगर-2 स्थित एक 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में बुधवार को आग लग गई, जिसमें एक 23 वर्षीय युवक की जलकर मौत हो गई। आग दोपहर 1 बजे जी-5 इमारत में लगी थी। बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में एक मीडिया हाउस का कार्यालय था। मृतक की पहचान गौर के रूप में हुई है, जो मीडिया हाउस में कर्मचारी थे। यहां 38 वर्षीय परमजीत शर्मा 30 प्रतिशत झुलस गए हैं, जिनका उपचार जारी है।