दिल्ली के कालकाजी गैंगरेप से जुड़े आरोपियों को लेकर नए खुलासे हुए हैं

कालकाजी गैंगरेप: एक आरोपी ने पहले भी दंपत्तियों को परेशान किया, दूसरा जिम से निकाला गया

लेखन आबिद खान 11:43 am Sep 24, 202611:43 am

क्या है खबर?

दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आरोपियों को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पता चला है कि एक आरोपी आसिफ पहले भी इस इलाके में दंपत्तियों को निशाना बनाता था। उसे चाकू लेकर घूमते हुए भी पकड़ा गया था। जांच के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल, चाकू और कंडोम भी बरामद हुए हैं। इन खुलासों से पुलिस की लापरवाही और घटना के सुनियोजित होने के संकेत मिल रहे हैं।