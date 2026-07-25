धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से दिल्ली के जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल, CJP बोली- अभी 3 मांगे बाकी

लेखन गजेंद्र 03:08 pm Jul 25, 202603:08 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर खुशी का माहौल छा गया। पिछले एक महीने से धरना दे रहे छात्रों की भीड़ खुशी से झूमने लगी और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने मंच से इसकी घोषणा की। दिपके ने कहा कि अभी एक मांग पूरी हुई है, 3 मांगों को पूरा होना बाकी है। CJP ने पोस्ट किया, 'कॉकरोच और लोकतंत्र जीता।'