आज दिल्ली में हो सकती है पानी की किल्लत! DJB ने जारी की चेतावनी

दिल्ली जल बोर्ड ने पानी जमा करने की अपील की

DJB ने इन इलाकों के लोगों से अपील की है कि वे पहले से पर्याप्त पानी जमा कर लें और पानी की कमी के दौरान उसका सोच-समझकर इस्तेमाल करें। यह मरम्मत का काम भविष्य में पानी की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर पानी खत्म हो जाए या कोई मदद चाहिए, तो आप DJB के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल कर सकते हैं। DJB ने बताया है कि काम खत्म होने के बाद पानी की आपूर्ति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।