दिल्ली में गहराया जल संकट: हर दिन 10 करोड़ गैलन पानी की कमी, सूखती यमुना और दूषित सप्लाई का खतरा

दिल्ली ने हरियाना से हाथिनीकुंड बांध से पानी मांगा

दिल्ली ने हरियाना से हाथिनीकुंड बांध से और पानी छोड़ने की मांग की है, लेकिन पानी की किल्लत अभी भी बनी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड का साफ कहना है कि जब तक यमुना नदी के चैनल में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक स्थिति में सुधार मुश्किल है। उधर, कई इलाकों के लोग पानी के कम दबाव और घरों में पंप के ज्यादा इस्तेमाल के कारण दूषित पानी की शिकायत कर रहे हैं। अधिकारी चेतावनी देते हैं कि इससे पाइपलाइन में रिसाव और पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है।