दिल्ली में PG मालिकों की मनमानी खत्म, जानलेवा हादसे के बाद आया नया कानून

PG मालिकों को 90 दिनों के अंदर अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही, उन्हें संबंधित विभागों से मंजूरी लेनी होगी और सभी सही जानकारी ऑनलाइन डालनी होगी। सुरक्षा के इंतजामों में कॉमन एरिया में CCTV कैमरे लगाना शामिल है (जिनकी रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी)। बड़े PG के लिए रात में गार्ड रखना और आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा। किराए में बढ़ोतरी पर एक नई समिति लगाम लगाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 महीने के किराए से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा, लिंग, जाति, धर्म या राज्य के आधार पर किराए में भेदभाव करना मना होगा। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, हर 3 महीने में जांच होगी और 15 कार्य दिवसों के भीतर विवादों का निपटारा किया जाएगा।