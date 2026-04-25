IRS अधिकारी की बेटी के हत्यारे ने अपराध कबूला, कहा- मकसद सिर्फ पैसा था

पैसों के लिए किया जुरम, मीणा ने किया कबूल

पुलिस के मुताबिक, मीणा ने एक छुपी हुई चाबी का इस्तेमाल कर पीड़िता के घर में घुसकर इस वीभत्स वारदात को अंजाम दिया। वह घर से 12 लाख रुपये से ज्यादा नकद और कीमती सामान ले उड़ा। उसने पीड़िता की अंगुलियों के निशान से सेफ खोलने की भी कोशिश की थी। भागते समय उसने अपने कपड़े बदले और सारे सबूत मिटा दिए।

गिरफ्तारी के बाद मीणा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया कि उसने यह वारदात केवल पैसों के लिए की थी। पुलिस अब उसके पुराने मामलों की जांच में जुटी है, जिसमें अलवर में दर्ज एक पुराना मामला भी शामिल है। पुलिस उसके परिवार से भी पूछताछ करेगी और उसका साइकोएनालिसिस भी कराएगी ताकि इस वारदात के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।